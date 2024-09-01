Поздравление Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! На протяжении многих лет нефтегазовая отрасль Татарстана была и остается символом мощи и богатства республики, благодаря которому реализуются многие инфраструктурные и социальные проекты, обеспечивается достижение стратегических целей развития нашей страны.
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