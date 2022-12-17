Артем Истомин: «Еще вчера у Серохвостова были последствия болезни, сегодня не тот день, когда стоило выходить на гонку»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии биатлониста Даниила Серохвостова. Сегодня спортсмен занял третье место в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

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