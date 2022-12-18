Капризов набрал 200 очков в НХЛ быстрее Макдэвида. Только Малкину, Овечкину и Кросби потребовалось меньше матчей

Кирилл Капризов набрал 200 очков в НХЛ. Нападающий «Миннесоты» отметился тремя результативными баллами в игре регулярного чемпионата против «Оттавы».

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