Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Последние новостиПолитикаПреемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины Канцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Сиденко"...Берлин может «ставить на место» Москву..." Рискни - в мае 1945г. кажется кто-то кого-то уже ставил на место.кормчийЭтот Лошак пусть определиться , нужен ли газ самой Германии,а то СП-2перекроет, а транзита через Шумерию нет,а впереди зима .Boris MaxТак Путин сказал, немцы за дровами приедут в Россию.Владимр СемкинМожет уже сейчас они откажутся от нашего газа. который им поставляется нынешними капиталистами России.Ольга НиколаеваНикогда не откажутся, бла бла могут всё что угодно в слух, а молчком будут газ получать))))АЛАлександр ЛагуткинЛучше пусть откажутся в декабре. И лучше все оптом, - и хохлы, и пшеки и немцы с остальными. Может тогда поймут, что Россия никого на халяву кормитьне должна. А уж живодеров-бандеровцев тем более.ААлексейОткажись в разгар зимы. То-то евроколхоз попрыгает вместе с майдаунами .Наталия ТатарчукТрандеть,не мешки ворочать! Нужно такое молоть,что б Украина " пришла в себя"!Комментировать
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