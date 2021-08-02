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Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.

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Владимир Сиденко
"...Берлин может «ставить на место» Москву..." Рискни - в мае 1945г. кажется кто-то кого-то уже ставил на место.
кормчий
Этот Лошак пусть определиться , нужен ли газ самой Германии,а то СП-2перекроет, а транзита через Шумерию нет,а впереди зима .
Boris Max
Так Путин сказал, немцы за дровами приедут в Россию.
Владимр Семкин
Может уже сейчас они откажутся от нашего газа. который им поставляется нынешними капиталистами России.
Ольга Николаева
Никогда не откажутся, бла бла могут всё что угодно в слух, а молчком будут газ получать))))
Александр Лагуткин
Лучше пусть откажутся в декабре. И лучше все оптом, - и хохлы, и пшеки и немцы с остальными. Может тогда поймут, что Россия никого на халяву кормитьне должна. А уж живодеров-бандеровцев тем более.
Алексей
Откажись в разгар зимы. То-то евроколхоз попрыгает вместе с майдаунами .
Наталия Татарчук
Трандеть,не мешки ворочать! Нужно такое молоть,что б Украина " пришла в себя"!

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