В Германии назвали инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Министр внутренних дел ФРГ назвал ситуацию "новым уровнем угроз" и допустил участие иностранных структур В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии произошел инцидент с беспилотником, оснащенным взрывчаткой, — власти расценивают случившееся как возможный гибридный теракт, пишет РБК.