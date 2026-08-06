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В Германии назвали инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

В Германии назвали инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Министр внутренних дел ФРГ назвал ситуацию "новым уровнем угроз" и допустил участие иностранных структур В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии произошел инцидент с беспилотником, оснащенным взрывчаткой, — власти расценивают случившееся как возможный гибридный теракт, пишет РБК.

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