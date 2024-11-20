Александр Добронравов выступил в Южной Осетии с песнями про СВО

В Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова состоялся совместный концерт заслуженного артиста Южной Осетии Игоря Тасоева и российского певца Александра Добронравова под названием «Как упоительны в России вечера».
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