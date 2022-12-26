A Bola: Энрике и Зидан — претенденты на пост тренера Португалии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Португалии. По информации A Bola, Жозе Моуринью отказался от предложения португальской федерации.
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