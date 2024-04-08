Бывшего сотрудника предприятия ОПК в Удмуртии осудили за растрату

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении бывшего руководящего работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, причастногок хищению используемых при производстве драгоценных металлов.
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