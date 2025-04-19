Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Украинские политологи после встречи госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Париже с представителями "коалиции желающих", в которую вошли Британия, Германии и Франции, подняли шум до небес.

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