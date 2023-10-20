"Платиновая" Mantera Ткачёвых: семье экс-министра прокурор не писан?

Несмотря на то, что еще в марте 2023 года по иску Генпрокуратуры был расторгнут арендный договор на земли по Олимпийскому проспекту, а неё продолжается стройка самого дорогого гостиничного комплекса Mantera Seaview Residence в Сочи.
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