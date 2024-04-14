Поможет приумножить богатство и отвести несчастья от дома Тит Ледолом 15 апреля Полина АвдотьеваСо времен давних на Руси люди 15 апреля отмечали и по сегодняшний день отмечают празднование Тита Ледолома, соблюдая веселые обычаи, связанные с погодными приметами и поверьями.
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