Поможет приумножить богатство и отвести несчастья от дома Тит Ледолом 15 апреля Полина АвдотьеваСо времен давних на Руси люди 15 апреля отмечали и по сегодняшний день отмечают празднование Тита Ледолома, соблюдая веселые обычаи, связанные с погодными приметами и поверьями.