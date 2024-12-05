Матео Кассьерра: «Очень важно закрыть год победой»

Нападающий «Зенита» рассказал о том, с каким настроением он и команда подходят к заключительному матчу сезона Лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата рассказал, что поражение в предыдущем туре от «Крыльев Советов» считает досадным.
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