Искусственное вскармливание: чем на самом деле оно вреднее грудного

Молодые мамы часто задумываются: надо ли самостоятельно кормить ребёнка или лучше сделать выбор в пользу искусственного вскармливания? Некоторые выбирают второй вариант, так как это позволяет женщине сохранить более эстетичные очертания грудных желёз.