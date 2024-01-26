Искусственное вскармливание: чем на самом деле оно вреднее грудного

Молодые мамы часто задумываются: надо ли самостоятельно кормить ребёнка или лучше сделать выбор в пользу искусственного вскармливания? Некоторые выбирают второй вариант, так как это позволяет женщине сохранить более эстетичные очертания грудных желёз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии