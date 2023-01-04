Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Россияне рассказали, на какой доход надеются в 2023 году

Россияне рассказали, на какой доход надеются в 2023 году

В 2023 году средний ожидаемый доход россиян составит 84 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона и отрасли работы, следует из результатов опроса сервиса «Работа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх