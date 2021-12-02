Иллюзия госпереворота для Украины стала явью

Призрак госпереворота вернулся на Украину. Об этом, собственно, сообщил президент страны на своей внезапной пресс-конференции, отметив, что в организацию процесса может быть втянут самый богатый ее гражданин Ринат Ахметов Выглядит достаточно занятным, что подобное заявление последовало за двухнедельной агрессивной информационной кампанией против Владимира Зеленского и его окружения, организованной сотрудниками вышеупомянутого олигарха и реализуемой преимущественно через его медиа.