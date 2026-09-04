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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Музетти о поражении во втором круге US Open: «Жара оказалась для меня настоящим шоком. Я сыт по горло отказами и такими ситуациями»

Лоренцо Музетти прокомментировал физические проблемы, которые испытывал по ходу второго круга US Open .

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