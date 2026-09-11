Спортсмен Аарон Роджерс расстался с Шейлин Вудли из-за ее желания секса с другим

Звезда американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Аарон Роджерс рассказал в подкасте «Not Just Football», что причиной его расставания с актрисой Шейлин Вудли стало ее желание провести ночь с другим мужчиной.
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