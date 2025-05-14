Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ПРИЧИНЫ, из-за которых началась СВО, РАЗГОВОРАМИ, НЕ УСТРАНИТЬ!!   Только капитуляция Украины!! И СМЕНА ВЛАСТИ!! Всех...Мединский сообщил...
  • лина любимцева
    Нечего делать Путину в Турции...  Не нужно туда ехать.. Там можно напороться на любую подлость или теракт...Эрдоган выразил г...
  • лина любимцева
    Поддерживаю обращение переименовать Волгоград в Сталинград!!    И БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ!!  Мы всю жизнь говорили:...«Ветераны России»...

Экс-ведущий шоу Top Gear Кларксон едва не погиб во время отдыха на Сейшелах

Экс-ведущий шоу Top Gear Кларксон едва не погиб во время отдыха на Сейшелах

Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильным шоу Top Gear и The Grand Tour, заявил в интервью газете The Sunday Times, что в 2024 году едва не погиб во время отдыха на Сейшельских островах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх