Экс-ведущий шоу Top Gear Кларксон едва не погиб во время отдыха на Сейшелах

Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильным шоу Top Gear и The Grand Tour, заявил в интервью газете The Sunday Times, что в 2024 году едва не погиб во время отдыха на Сейшельских островах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии