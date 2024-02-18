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Рогозин: развалины промзоны Авдеевки завалены трупами солдат армии Украины.

Рогозин: развалины промзоны Авдеевки завалены трупами солдат армии Украины.

Развалины промышленной зоны Авдеевки, освобожденной российской стороной, завалены трупами солдат Вооруженных сил Украины.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Мне не понятно, а что не нашлось ни кого в Запорожской области, кого можно было представить в Совет Федерации? Разве там нет достойных людей? Почему именно Рогозина посадили в это кресло? Или он долгое время проживал в Запорожье?! Как в СССР носились с партноменклатурой, так и сейчас пересаживают из кресла в кресло всех бездарей из =ЕДИНОЙ РОССИИ=, так что ли? По ближе к гос. кормушке!? И не важно  какие у него способности как руководителя, знания и жизненный опыт в кризисных ситуациях, какие сейчас наблюдаются в Запорожье! Уже блевать хочется от этих рож!!!
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15 час.
E
Ed
Нужных человечков больше чем бюджетных мест с терпимой оплатой. До запорожцев очередь не доходит. Ноне быть своим важнее чем умным или просто толковым и организованным. Бла-бла-бла и достаточно!
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
В чем польза для государства от Рогожина? Может я чего то не знаю
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11 час.

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