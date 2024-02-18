Рогозин: развалины промзоны Авдеевки завалены трупами солдат армии Украины.

Кот Рыжый

Мне не понятно, а что не нашлось ни кого в Запорожской области, кого можно было представить в Совет Федерации? Разве там нет достойных людей? Почему именно Рогозина посадили в это кресло? Или он долгое время проживал в Запорожье?! Как в СССР носились с партноменклатурой, так и сейчас пересаживают из кресла в кресло всех бездарей из =ЕДИНОЙ РОССИИ=, так что ли? По ближе к гос. кормушке!? И не важно какие у него способности как руководителя, знания и жизненный опыт в кризисных ситуациях, какие сейчас наблюдаются в Запорожье! Уже блевать хочется от этих рож!!!