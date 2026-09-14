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FiNE NEWS

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При ремонте Букингемского дворца нашли предметы придворных разных эпох

В процессе масштабной реконструкции Букингемского дворца, начавшейся в 2017 году и рассчитанной на десять лет, были обнаружены различные предметы, которые десятилетиями оставались внутри здания.

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