«Горох его либо в подвале, либо в погребе закрыл», – брат Бориса Моисеева сообщил об исчезновении больного певца

Брат Бориса Моисеева обвинил его концертного директора в желании разорить певца. Родственник артиста подозревает, что Сергей Горох хочет обокрасть звезду 90-х.
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