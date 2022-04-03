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«Горох его либо в подвале, либо в погребе закрыл», – брат Бориса Моисеева сообщил об исчезновении больного певца

«Горох его либо в подвале, либо в погребе закрыл», – брат Бориса Моисеева сообщил об исчезновении больного певца

Брат Бориса Моисеева обвинил его концертного директора в желании разорить певца. Родственник артиста подозревает, что Сергей Горох хочет обокрасть  звезду 90-х.

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