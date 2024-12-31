РИА Новости: мошенники стали генерировать фейковые страницы товаров в интернете

Эксперт по информационной безопасности компании "Код безопасности" Мария Фесенко рассказала агентству РИА Новости, что злоумышленники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) в схеме с фейковыми карточками новогодних подарков на маркетплейсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии