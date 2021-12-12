Герасимов предостерегает Украину от необдуманных действий

Мало кто ожидал столь жёстких и откровенных слов. Никто не был готов к тому, что заявление Владимира Путина 2018 года о том, что попытки силового решения проблемы Донбасса могут привести к крушению украинской государственности, обретёт новое звучание, но уже в устах высокопоставленного российского военного Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на встрече с военными атташе иностранных государств в Москве 9 декабря сказал, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».