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Закон, порядок, государство

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Ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

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