Смолянка-убийца, сбросившая тело рабочего в колодец, арестована

Суд заключил под стражу смолянку, подозреваемую в убийстве в Старом Дворе Прокуратура Демидовского района поддержала ходатайство следствия о заключении под стражу жительницы региона, которая подозревается в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).
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