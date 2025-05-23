Смолянка-убийца, сбросившая тело рабочего в колодец, арестована

Суд заключил под стражу смолянку, подозреваемую в убийстве в Старом Дворе Прокуратура Демидовского района поддержала ходатайство следствия о заключении под стражу жительницы региона, которая подозревается в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).