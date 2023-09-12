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«Каролина» пригласила Беллоуза на просмотр. У 19-го номера драфта-2016 28 очков в 95 играх в НХЛ

25-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнс». Он не получил контрактного предложения от «Филадельфии», где провел прошлый сезон.

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