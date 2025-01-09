Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Пырова
    До чего же они самоуверенные. Думают что могут диктовать свои правила. Вообще, кто они такие?Слишком мощно
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Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Не все американцы, потерявшие свои дома в лесных пожарах в Лос-Анджелесе или находящиеся в зоне риска, смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе брифинга по теме.

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