Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.
Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Надо и Шахназарова и юсина окраине отдать пусть там вещают если разрешать предателям все разрешают только недолго
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10 час.
тн
татьяна неструева
Это армянка из Лондона переходит все границы . Она уже набрасывается на всех на Михеева . на всех аналитиков и политологов . надоели ее претензии. Кто она ткая чтобы мы ее слушали ?
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9 час.
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