Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Надо и Шахназарова и юсина окраине отдать пусть там вещают если разрешать предателям все разрешают только недолго

тн

татьяна неструева

Это армянка из Лондона переходит все границы . Она уже набрасывается на всех на Михеева . на всех аналитиков и политологов . надоели ее претензии. Кто она ткая чтобы мы ее слушали ?