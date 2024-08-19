ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Надо и Шахназарова и юсина окраине отдать пусть там вещают если разрешать предателям все разрешают только недолго
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10 час.
тн
татьяна неструева
Это армянка из Лондона  переходит все границы  .  Она  уже  набрасывается на всех  на Михеева  . на  всех  аналитиков  и политологов  .   надоели  ее  претензии.   Кто она ткая  чтобы мы  ее  слушали ?
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9 час.

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