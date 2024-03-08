Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с дебютным голом в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбург Пингвинз" эмоционально поздравил своего одноклубника, россиянина Ивана Мирошниченко с первой заброшенной шайбой в Лиге.