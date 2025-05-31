На «Зеленый марафон» в Ноябрьске вышли 594 спортсмена

В «Ноябрьск-парке» состоялся спортивный праздник «Зеленый марафон». В забегах на различные дистанции поучаствовали 594 ямальца, сообщили в telegram-канале департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии