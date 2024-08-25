В РФС отреагировали на призыв Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз не может в одностороннем порядке игнорировать правила УЕФА по вопросу времени трансляций матчей, к чему призвала заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки.
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