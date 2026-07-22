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Восточный фланг и американское ядерное оружие. При чем тут Варшава?

Восточный фланг и американское ядерное оружие. При чем тут Варшава?

После визита в Вашингтон представителей Бюро нацбезопасности Польши в начале июля появились заявления, что американская администрация открыта на присоединение Варшавы к программе совместного использования американского ядерного оружия.

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