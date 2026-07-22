Восточный фланг и американское ядерное оружие. При чем тут Варшава?

После визита в Вашингтон представителей Бюро нацбезопасности Польши в начале июля появились заявления, что американская администрация открыта на присоединение Варшавы к программе совместного использования американского ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии