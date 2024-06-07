Суровый приговор с астрономическим штрафом: Орловский облсуд утвердил приговор взяточнику федерального масштаба

Орловской облсуд утвердил приговор Заводского райсуда в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии