Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сравнил попытки США не приглашать ЮАР на саммит G20 с «законом джунглей».
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