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Невеста на сносях — скоро рожать: Певцов с Дроздовой снова пришли в ЗАГС

Невеста на сносях — скоро рожать: Певцов с Дроздовой снова пришли в ЗАГС

Стало известно о важном событии в звездной семье. Фото со свадьбы дочери Алены Дроздовой и Алексеем Тутубалиным Социальные сетиДмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой накануне выдали замуж свою приемную дочь Алену.

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