Невеста на сносях — скоро рожать: Певцов с Дроздовой снова пришли в ЗАГС

Стало известно о важном событии в звездной семье. Фото со свадьбы дочери Алены Дроздовой и Алексеем Тутубалиным Социальные сетиДмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой накануне выдали замуж свою приемную дочь Алену.