Илья Сорокин: «Хотел бы видеть Никитина во главе сборной. Я работал с ним в ЦСКА – очень сильный специалист»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что хотел бы видеть Игоря Никитина на посту главного тренера сборной России.
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