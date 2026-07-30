Илья Сорокин: «Хотел бы видеть Никитина во главе сборной. Я работал с ним в ЦСКА – очень сильный специалист»

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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что хотел бы видеть Игоря Никитина на посту главного тренера сборной России.

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