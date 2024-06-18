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Новости южных регионов

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На Кубани продолжаются мероприятия, направленные на постановку на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

На Кубани продолжаются мероприятия, направленные на постановку на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военных комиссариатов проведен рейд с целью проверки соблюдения законодательства Российской Федерации по воинскому учету бывшими мигрантами, получившими гражданство России.

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