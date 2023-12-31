Власти Бали депортировали 59 россиян в 2023 году

Глава иммиграционного управления Бали Денпасара Сухендра сообщил, что за уходящий год руководство индонезийского острова депортировало 164 жителей зарубежных стран, 59 из них были гражданами Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии