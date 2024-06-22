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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о Ковальчуке: «Родному «Спартаку» он может приносить пользу – передавать чемпионский опыт молодежи»

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 41-летний нападающий играл за московский клуб. В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов.

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