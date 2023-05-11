В Риме думают о выходе из совместного с Пекином проекта «Один пояс - один путь»

Продвигаемая Китаем с начала 2010-х годов идея международного экономического развития и сотрудничества, получившая название «Один пояс — один путь», нашла поддержку у большинства стран мира (соглашения с КНР подписало почти 150 государств).
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