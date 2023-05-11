Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ни хрена се - это типа хозяин амэриканского ЧВК "Блэк вота" так бы не то что самого United States Secretary of Defens...Евгений Пригожин ...
  • Александр Николаевич
    Тоня Б., а что ты скажешь, если Темза превратиться в пролив, размером с эту Тупобританию!?😱😜?Госсекретарь США ...
  • анатолий андреев
    иьУкрнет в шоке: Зе...

В Риме думают о выходе из совместного с Пекином проекта «Один пояс - один путь»

В Риме думают о выходе из совместного с Пекином проекта «Один пояс - один путь»

Продвигаемая Китаем с начала 2010-х годов идея международного экономического развития и сотрудничества, получившая название «Один пояс — один путь», нашла поддержку у большинства стран мира (соглашения с КНР подписало почти 150 государств).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх