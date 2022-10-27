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Ксения Собчак попала в Литву благодаря израильскому паспорту

Ксения Собчак попала в Литву благодаря израильскому паспорту

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что российская журналистка и блогер Ксения Собчак сейчас находится в Литве, она въехала в страну по израильскому паспорту.

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