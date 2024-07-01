Карасёв: «Клятвы ЕС в договоре по безопасности с Украиной – тоже ни о чём»

Подписанное Киевом с ЕС соглашение по безопасности мало чем отличается от массы подобных договоров «ни о чём», заключённых с отдельными странами, однако есть один нюанс, который, впрочем, всё равно национально ориентированные правительства научатся обходить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии