Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Карасёв: «Клятвы ЕС в договоре по безопасности с Украиной – тоже ни о чём»

Карасёв: «Клятвы ЕС в договоре по безопасности с Украиной – тоже ни о чём»

Подписанное Киевом с ЕС соглашение по безопасности мало чем отличается от массы подобных договоров «ни о чём», заключённых с отдельными странами, однако есть один нюанс, который, впрочем, всё равно национально ориентированные правительства научатся обходить.

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