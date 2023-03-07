Наш потерянный мир

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Коллаборация — не сотрудничество, а предательство

По работе часто слышу слово «коллаборация» в значении сотрудничества, соработничество, компаньонство — и для меня, выросшего на фильмах о Войне, где коллаборант равно предатель, полицай, бандеровец, от такого слова каждый раз мурашки по коже.

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