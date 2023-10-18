От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций

Natalija Osminina

Это очень возможно. Но это Киеву не поможет. Потому что США оставляют Украину, им нужно перенести мировой акцент на Ближний Восток. И любое провокация на Украине, какой бы зверской они ни была, будет замазана в сми и в ответ будет еще более сильная провокация на Ближнем Востоке. чтобы перебить украинскую.