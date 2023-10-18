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От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций

От Киева следует ожидать самых кровавых провокаций

Логика развития событий проста.После вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года на территорию Израиля ситуация для киевского режима резко изменилась в худшую сторону.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это очень возможно. Но это Киеву не поможет. Потому что  США оставляют Украину, им нужно перенести мировой акцент на Ближний Восток. И любое провокация  на Украине, какой бы зверской они ни была,  будет замазана в сми и в ответ  будет еще более сильная провокация на Ближнем Востоке. чтобы перебить украинскую.
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