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Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

Россия готова прервать соглашение с Великобританией, согласно которому суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря.

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Комментарии
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АндрейБорков
Давно пора! Закрыть наши территориальные воды и исключительную экономическую зону в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане для англосаксов, совсем закрыть. Ни каких &quot;мирных проходов&quot; ни торгашам ни рыбакам не должно быть! Если полезут или хотя бы попытаются полезть, то задерживать, как нарушителей Гос.границы и судить с конфискацией судов, не выполнят требований е об остановке или окажут сопротивление, даже не вооруженное - ТОПИТЬ! В 90-х у Курильских островов и в Охотском море япошек сколько потопили? Сам учувствовал, знаю что и как было, и ни чего, поняли косорылые, чего они стоят. Теперь с англосаксами так надо поступить.
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