Бронзовый призер Игр-2008 Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans. Она утверждает, что потеряла полмиллиона долларов

Бронзовый призер Игр-2008, чемпионка Европы в составе сборной России и обладательница двух титулов Евролиги в составе «Спарты энд К» Екатерина Лисина обратилась с заявлением в федеральный суд Манхэттена по поводу кражи ее пикантных видео и фото с сервиса OnlyFans.