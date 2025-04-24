В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией стал надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте в условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе, говорится в статье официального печатного органа Трудовой партии КНДР, газеты «Нодон Синмун».
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