В КНДР назвали союз с Россией гарантией безопасности в Евразии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией стал надёжной гарантией сохранения мира и безопасности на Евразийском континенте в условиях возрастающей угрозы ядерной войны в Восточной Азии и Европе, говорится в статье официального печатного органа Трудовой партии КНДР, газеты «Нодон Синмун».