Большой мальчик

Доброе утро, Империя. Сказать, что саммит НАТО в Вашингтоне удался - это не сказать ничего. Именно удался, причем в глазах зубоскалов всех мастей; причем благодарить зубоскалы должны дедушку Джо - без него это было бы скучное проходное мероприятие, о котором все забыли бы через неделю.