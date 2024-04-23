Трудовая инспекция нашла нарушения у «Смоленсктеплосети»

Инспекторы восстановили права 211 работников смоленского предприятия Плановая выездная проверка соблюдения норм трудового законодательства и иных правовых актов в МУП «Смоленсктеплосеть» стала поводом для предписания в адрес руководства предприятия.
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