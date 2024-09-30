Совладелец «Грибной радуги» купил тульский завод антисептиков

Совладелец крупнейшего российского предприятия по производству шампиньонов «Грибная радуга» Александр Удодов через свою подконтрольную фирму «Оптима Инвест» приобрел 100% долей в тульском производителе антисептиков «Трансхим».
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